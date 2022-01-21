2022/01/21 | 13:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد تنطلق اليوم الجمعة منافسات الدور الاول من الدوري الممتاز للكرة الطائرة.وتنطلق المنافسة بمشاركة ثمانية أندية تلعب بنظام الذهاب والاياب.وسيحل فريق الحبانية ضيفاً على فريق غاز الجنوب في قاعة الزبير بمحافظة البصرة في تمام الساعة الثانية ظهراً فيما ستحتضن قاعة الاولمبية لقاءاً مهما يجمع الشرطة والبحري في نفس التوقيت.وفي محافظة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق منافسات ممتاز الطائرة اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق منافسات ممتاز الطائرة اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).