2022/01/21 | 13:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكيم: ما حصل في ديالى يمثل خللا في التعامل مع التحديات الأمنية

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