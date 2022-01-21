الإنسان الإلكتروني - سعود سالم

2022/01/21 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم الإنسان الكامل٣-;- - الإنسان الآلي مما سبق، يبدو وكأن هناك ثنائية جديدة تتعلق بالعقل ذاته هذه المرة، بل تعددية ناتجة عن تضخم النشاط العقلي واتساع الحقول التي يهتم بها فهناك العقل الذي يشرّح جثة الإنسان ويدرس كل جزء منها، من الشكل الخارجي لأعضائه ومفاصله إلى التفاصيل الداخلية الدقيقة للخلايا والأعصاب وصولا إلى البطاقة الجينية لكل فرد على ظهر البسيطة وإنجازات هذا العقل في مختلف الفرو ......





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