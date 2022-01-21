وادي النيل - المنصور جعفر

2022/01/21 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر يتناول هذا المقال طبيعة وتأثير عامل مهم في العلاقة بين الدولتين السودانية والمصرية هو العامل الإثنوثقافي السياسي، وتبين جزء من كينونة وجوده وتحريكه بصورة سالبة أو إحتمال تحريكه بصورة موجبة لمصلحة الغالبية الكادحة في البلدين.



خاصة مع إختلاف بعض أقطاب الإنتفاضة السودانية حول طبيعة علاقات السودان مستقبلاً مع مصر: بعضهم يريدها كما هي وبعضهم يريد قوة للدولة السودانية ضد الحالة الذيلية لتعامل نخب العروب ......





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