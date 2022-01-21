على الفلسطينيين الحذر من فشل حوارات الجزائر - إبراهيم ابراش

2022/01/21 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إبراهيم_ابراش مع أن حوارات المصالحة الفلسطينية فقدت مصداقيتها كما فقدت الفصائل المعنية بالأمر مصداقيتها، وربما بعض الأحزاب والفصائل المتوجهة إلى الجزائر هيأت مسبقاً بيانات تبرير فشل الحوارات واتهاماتها للطرف الثاني بالمسؤولية عن الفشل...



إلا أن هذه الجولة من حوارات المصالحة تختلف عن سابقاتها وسيكون لفشلها انعكاسات خطيرة على مجمل القضية الفلسطينية لأن الجزائر ليست كغيرها من الدول التي استضافت حوارات مصالحة، وفي ......





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