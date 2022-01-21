2022/01/21 | 13:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أحداث الحسكة..رفع حالة الانذار لدى قوات حرس الحدود المنتشرة بين العراق وسوريا

ظهرت المقالة بعد أحداث الحسكة..



رفع حالة الانذار لدى قوات حرس الحدود المنتشرة بين العراق وسوريا أولاً على ايرث نيوز.

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