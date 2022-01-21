2022/01/21 | 13:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ،اليوم الجمعة، ضبط شاحنتين محملتين بمادة بيض التفقيس الممنوع من الاستيراد حسب الرزنامة الزراعية في منفذ الشلامجة الحدودي.

وذكر بيان للهيئة أن مديرية منفذ الشلامجة الحدودي تمكنت من ضبط شاحنتين براد خارج الحرم الجمركي مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، مشيرة الى أنه ومن خلال كشف البضاعة وتدقيق المعاملة الجمركية المنجزة من قبل مركز جمرك الشلامجة وختمها من قبل المحجر البيطري تبين وجود مادة بيض التفقيس برتغالي المنشأ الممنوع من الاستيراد حسب الرزنامة الزراعية.

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