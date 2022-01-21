2022/01/21 | 13:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الدفاع العراقي على خلفية استشهاد 11 مقاتلا: سيتم الرد على جحور الارهابيين

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