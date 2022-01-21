رفع حالة الانذار على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا- عاجل

2022/01/21 | 13:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مصدر امني، اليوم الجمعة، برفع حالة الانذار في صفوف قوات حرس الحدود المتواجدة على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) انه "تم رفع حالة الانذار في صفوف قوات حرس الحدود المتواجدة على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا على خلفية استهداف سجن غويران في الحسكة".

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