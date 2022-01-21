2022/01/21 | 13:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىاكد مصدر مطلع في ادارة سيد حمرين بديالى، اليوم الجمعة، بان السيول انعشت البحيرة بـ35 مليون 3 خلال الايام الماضية.وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان" السيول والامطار في الايام الاخيرة انعشت بحيرة حمرين( 65كم شمال شرق بعقوبة) بـ35 مليون م3 ليرتفع اجمالي خزينها الى 175 مليون م3 وهي مؤشر ايجابي".واضاف المصدر،ان" الزيادة مستمرة في ظل تدفق المزيد من السيول لافتا الى الزيادة لاتزال دون مستوى الطموح لان استيعاب البحيرة اكثر من مليارين و400مليون م3.

واشار الى ان "ما تحقق حتى الان لايمكن ان يعالج ازمة الجفاف الحادة التي تعاني منها ديالى منذ 10 اشهر بسبب انحسار الخزين المائي في بحيرة حمرين".واوضح، ان" الزيادة هي الاولى من نوعها خلال موسم الشتاء الحالي وسط توقعات بالمزيد خاصة مع جداول الانواء الجوية التي تشير الى هطول امطار غزيرة في الايام القادمة ضمن حوض حمرين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيول تنعش بحيرة حمرين بـ35 مليون م3 في اول زيادة بموسم الشتاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيول تنعش بحيرة حمرين بـ35 مليون م3 في اول زيادة بموسم الشتاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).