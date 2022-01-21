5 مشروبات مهمة للكبد.. تخلصك من السموم

2022/01/21 | 13:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..لا يعلم كثيرون أن الكبد يؤدي أكثر من 500 عملية منقذة للحياة يوميا، لذلك ينظر إليه على أنه واحد من أبرز أعضاء الجسم.وحتى يتمكن الكبد من أداء وظائفه، مثل إزالة السموم وتنشيط الأنزيمات، يحتاج إلى بعض السوائل المهمة التي تساهم في تطهيره.ويمكن الاعتماد على المشروبات التالية في هذا […]

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