مقتل ضابط وعشرة جنود في هجوم لداعش على موقع عراقي محصن 

2022/01/21 | 14:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – قتل 11 جندياً عراقياً في هجوم استهدف مقراً للجيش العراقي ونسب لتنظيم الدولة الاسلامية فجر الجمعة في محافظة ديالى الواقعة شمال شرق بغداد، كما ذكر مسؤول عسكري في ديالى لوكالة فرانس برس، في أحد أكثر الهجمات دمويةً منذ أسابيع.أعلن العراق أواخر 2017 انتصاره على تنظيم الدولة الإسلامية بعد طرد […]

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