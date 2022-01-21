2022/01/21 | 14:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يرفع حالة الانذار عند الحدود السورية بعد هروب عناصر داعش من سجن غويران

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يرفع حالة الانذار عند الحدود السورية بعد هروب عناصر داعش من سجن غويران) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يرفع حالة الانذار عند الحدود السورية بعد هروب عناصر داعش من سجن غويران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).