2022/01/21 | 14:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار العقارات في السعودية بنسبة وصلت إلى %0.9 في الربع الرابع من 2021 مقارنة مع الفترة ذاتها في 2020، وفقًا لهيئة الإحصاء السعودية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ارتفاع أسعار العقارات في السعودية.. كيف تقارن نسبة التغير ربع السنوي في 2021؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد ارتفاع أسعار العقارات في السعودية.. كيف تقارن نسبة التغير ربع السنوي في 2021؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).