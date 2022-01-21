منع استيراد الدراجات.. المرور ترفع 3 مقترحات لتقليل الازدحامات

2022/01/21 | 14:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المقترح الذي تم رفعه ينص على إلغاء القرارين .

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