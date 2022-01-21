2022/01/21 | 14:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر عسكري، اليوم الجمعة، عن تفاصيل الهجوم الذي استهدف قوة من الجيش في ديالى، مؤكدا أن القيادات أهملت نداء الجنود خلال اشتباكهم مع داعش.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز إن “هجوم عناصر داعش على سرية من الجيش العراقي في ناحية العظيم بديالى، بدأ باشتباكات خفيفة بين عناصر داعش والجنود”.وأضاف أن “الجنود […]

ظهرت المقالة تم إهمال نداء الجنود..



مصدر عسكري يكشف لـ”ايرث نيوز” تفاصيل هجوم ديالى أولاً على ايرث نيوز.

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