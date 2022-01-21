2022/01/21 | 14:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أجرى وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، اليوم الجمعة، جولة تفقدية بملعب المدينة قبيل مباراة منتخبنا الوطني الودية مع منتخب اوغندا.

ظهرت المقالة قبل ودية المنتخب الوطني مع أوغندا..



درجال يتفقد ملعب المدينة أولاً على ايرث نيوز.

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