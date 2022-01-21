الاطار: رئيس الوزراء القادم سيكون بعيدا كل البعد عن الأسماء المطروحة

2022/01/21 | 14:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب عن دولة القانون محمد الزيادي، الجمعة، ان رئيس الوزراء القادم سيكون بعيدا كل البعد عن الأسماء المطروحة سابقاً، مبينا ان الاطار التنسيقي عازم على تشكيل حكومة توافقية تضم جميع القوى السياسية.وقال الزيادي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ ان “الاطار التنسيقي عازم على تشكيل حكومة توافقية تضم جميع القوى السياسية” واضاف […]

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