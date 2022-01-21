فيلم -أن تكون من آل ريكاردوس- يروي حكاية -ملكة التلفزيون- لوسيل بول التي اتُهمت بأنها شيوعية! - علي المسعود

2022/01/21 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود Being the Ricardos علي المسعود قبل سبعين عاماً شهدت الولايات المتحدة حملة محمومة ضد ما وصف وقتها بــ" الخطر الشيوعي"، نتج عنها قلب حياة العديد من ضحايا هذه الحملة رأساً على عقب .



واستيقظت الولايات المتحدة قبل على سؤال كبير طرح لأول مرة: "هل أنت شيوعي أو كنت شيوعيا يوماً ما"؟ .



في شهر فبراير/شباط 1950 أعلن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية وينكسون "جوزيف مكارثي" أن لديه قائمة تضم 2 ......





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