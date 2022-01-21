حتى لا ننسى أول إنتخابات في تاريخ تونس المستقلة : - منصف سلطاني

2022/01/21 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصف_سلطاني أمضى رئيس الحكومة التونسية الطاهر بن عمار مع الساعة الخامسة و خمس و أربعون دقيقة من يوم 20 مارس 1956 مع وزير الفرنسي كريستيان بينو اتفاقيات الاستقلال التام بحضور عديد الأعضاء من الوفد التونسي .



و قد رجع الوفد التونسي المفاوض إلى البلاد يوم 24 مارس 1956 برئاسة الطاهر بن عمار ، و تم استقبالهم وسط حضور شعبي كبير لتحقيق حلم كل التونسيين بالاستقلال التام .



و بعد إمضاء هذا البروتوكول ، وقع إلغاء ا ......





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