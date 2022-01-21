2022/01/21 | 14:25 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اسماعيل الوائلي يكشف لبرنامج كلام معقول اخطر اعضاء فرق الموت والمسؤول عن اطلاق الصواريخ في بغداد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 3NNBTi1ov5Y
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اسماعيل الوائلي يكشف لبرنامج كلام معقول اخطر اعضاء فرق الموت والمسؤول عن اطلاق الصواريخ في بغداد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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