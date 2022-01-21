نائب يحمل الكاظمي مسؤولية الخروقات الامنية بالعظيم

2022/01/21 | 14:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادحمّل النائب عدي عواد، اليوم الجمعة، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الدفاع مسؤولية الخروقات الامنية بالعظيم.وقال عواد في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" وتابعتها (بغداد اليوم): "أولا: تعازينا لذوي شهداء العظيم وللشعب العراقي".واضاف: "ثانيا: احمل المسؤولية للقائد العام ولوزير الدفاع وكل شخص وقف ضد نظام (البديل) والذي ارهق الجندي العراقي وحمله أكثر من طاقته رغم مطالباتنا المتكررة ومناشداتنا إلا أن الرفض كان متعمد وهذه أحد نتائجه جهد وضغط اكثر من الطاقة".

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