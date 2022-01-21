احدهم احتجز شقيقته رهينة.. القبض على 4 تجار مخدرات شرقي بغداد

2022/01/21 | 14:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، من اعتقال 4 تجار مخدرات شرقي بغداد، احدهم احتجز شقيقته كرهينة.

وقال مصدر امني في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) إن "قوات الشرطة الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على 4 تجار مخدرات في منطقة البتول شرقي القناة".

وأضاف ان "احد المعتقلين كان يحتجز شقيقته كرهينة داخل غرفته ويحمل رمانة يدوية عند اقتحام القوات الأمنية للمنزل"، مبيناً ان "المعتقل استسلم للقوات عند الساعة الخامسة من فجر اليوم".

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