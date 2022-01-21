تصريح امني جديد حول الية تنفيذ مجزرة العظيم.. دخلوا من الخلف- عاجل

2022/01/21 | 14:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر امني، اليوم الجمعة، عن معلومات اضافية عن مجزرة منتسبي الجيش في العظيم بمحافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "الاشتباك بين الدواعش و6 من الجنود حصل في الساعة الثانية صباحا، حيث كانت المسافة الفاصلة بينهم 500 مترا".

واضاف، ان "الدواعش استخدموا اسلحة القنص في الاشتباك"، مشيرا الى انه "خلال الاشتباك، التفت مجموعة اخرى من الدواعش خلف السرية ودخلوا لها وقتلوا جميع المنتسبين".

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