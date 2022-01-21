انتحار شاب بإطلاق النار على نفسه غربي بغداد

2022/01/21 | 14:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني في بغداد، اليوم الجمعة، بانتحار شاب في منطقة السيدية غربي العاصمة.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إنه “انتحر المدعو (ز.ج) تولد ١٩٨١ بواسطة اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع بندقية داخل داره ضمن منطقة السيدية”.واضاف ان “القوات الامنية قامت بفتح تحقيق بالحادث”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.ع.ع

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