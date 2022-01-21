'عزم' يدعو الى متابعة حازمة للخروقات الامنية

2022/01/21 | 14:39 - المصدر: السومرية نيوز

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دعا تحالف عزم، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الى متابعة الخروقات الامنية بجدية واهتمام لمنع تفاقم حركة الارهابيين و"عملياتهم القذرة".

وذكر التحالف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "لم تمر 72 ساعة على تحذير رئيس تحالف عزم من تفاقم الوضع الأمني في منطقة القادرية بمحافظة صلاح الدين والمناطق المجاورة المفتوحة ومطالبته رئيس الوزراء بدعم هذه المناطق بقوات امنية وعسكرية".

وتابع، "فقد تكررت ذات المجزرة في الامتدادات الطبيعية والجغرافية لهذه المناطق باتجاه ناحية العظيم بمحافظة ديالى حيث استشهدت كوكبة من مقاتلينا الابطال في مواجهة عصابات الارهاب الداعشية التي تستغل دائما المواقع الهشة في مرابطات القوات العسكرية وتقوم بعمليات غادرة جبانة".وجدد التحالف، دعوته الملحة لرئيس الوزراء بـ"متابعة الامر بجدية واهتمام لمنع تفاقم حركة الارهابيين وعملياتهم القذرة والاخذ بزمام المبادرة من خلال اجراءات عاجلة وحازمة، والوقوف على الاسباب الحقيقية لهذه الخروقات الخطيرة واكمال عمليات التحقيق لمعرفة الجهات المقصرة والمتسببقة بها".

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