بلينكن من جنيف: رد

2022/01/21 | 14:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، برد "موحد وقاس" إذا أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا.

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