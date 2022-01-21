‏عمليات غرب نينوى: الإرهابيون الهاربون لا قدرة لهم على تجاوز حدودنا

2022/01/21 | 14:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت قيادة عمليات غرب نينوى ،اليوم الجمعة، أن الإرهابيين الهاربين من السجون السورية لا قدرة لهم على تجاوز الحدود العراقية.

وقال قائد عمليات غرب نينوى اللواء الركن جبار الطائي إن الحدود مع سوريا مؤمنة بالكامل من خلال جاهزية القوات الأمنية في منع تسلل الإرهابيين من سوريا.

مؤكداً أن”هناك استعداداً وجاهزية كاملة في صد أي حالة تسلل خصوصاً في ظل التعاون الكبير من قبل المدنيين في مناطق المسؤولية”.

وأضاف أن”الحدود الإدارية الممتدة على نحو 266 كيلومتراً لمحافظة نينوى مؤمنة اليوم بشكل كامل ،ولم تشهد الحدود وضعاً مستقراً كالوضع الحالي حيث إن مانع الحماية ممتد على طول الحدود بشكل كامل ،ويتكون من ثلاثة خطوط: الخط الأول هو الخندق الشرقي بعرض 3 أمتار وعمق 3 أمتار ،وهنالك خلفه مانع سلكي من النوع الفاخر أيضاً،بالإضافة الى أن الخط الثالث يتكون من سياج (بي آر سي) من النوع المستخدم لحماية البساتين والحدائق ،ما يمنع العبور”.

وشدد أن”القطعات الأمنية على جاهزية واستعداد بأعلى المستويات”.

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