نفتالي بينيت: إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تهديد ايراني

2022/01/21 | 14:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن المهمة المُلقاة على عاتق بلاده هي المساس بصورة ملموسة بالنظام الإيراني.

ونشر نفتالي بينيت تغريدة على تويتر، أكد فيها اجتماعه مع قيادة أركان الجيش الإسرائيلي، بهدف مناقشة التحديات المختلفة التي تواجهها بلاده، وعلى رأسها التهديد الإيراني.



وأشار بينيت إلى أن المهمة الرئيسية في المرحلة المقبلة هي المساس بالنظام الإيراني والمنظمات والجماعات التابعة لطهران في مناطق مختلفة.

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