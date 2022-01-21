لقاء روسي أميركي مرتقب في جنيف رغم التهديد بعقوبات وخيمة

2022/01/21 | 14:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتوقع ان تشهد جنيف لقاءاً بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي أنتوني بلينك، لنزع فتيل الأزمة بين موسكو والغرب بشأن الملف الأوكراني.

ويأتي هذا الاجتماع أيضا في ظل القلق الغربي من التحشيد العسكري الروسي على الحدود مع اوكرانيا.

وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، كشفت بأن الوزارة مستعدة لفرض عقوبات كبيرة على روسيا إذا غزت أوكرانيا وأنها تعمل بشكل وثيق مع الحلفاء لصياغة تلك الردود.

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