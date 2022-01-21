2022/01/21 | 14:59 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العبادي يدين الهجوم الارهابي في ديالى.. انه لأمر مُحزن ومعيب أن يستمر الإرهاب بضرباته بعد أن سحقناه قبل اكثر من اربع سنو هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/21 | 14:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي يدين الهجوم الارهابي في ديالى.. انه لأمر مُحزن ومعيب أن يستمر الإرهاب بضرباته بعد أن سحقناه قبل اكثر من اربع سنو) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي يدين الهجوم الارهابي في ديالى.. انه لأمر مُحزن ومعيب أن يستمر الإرهاب بضرباته بعد أن سحقناه قبل اكثر من اربع سنو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).