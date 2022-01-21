2022/01/21 | 15:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..نفى قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي ،الجمعة، انسحاب قوات الحشد الشعبي من المناطق الغربية والشريط الحدودي مع سوريا واصفا هذه الرواية بانها عارية عن الصحة .وقال المحلاوي في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” الانباء التي ترددت حول انسحاب قوات من الحشد الشعبي من قضاء القائم والشريط الحدودي مع سوريا غربي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار تنفي انسحاب الحشد من المناطق الغربية والشريط الحدودي مع سوريا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانبار تنفي انسحاب الحشد من المناطق الغربية والشريط الحدودي مع سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).