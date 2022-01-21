2022/01/21 | 15:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: l9wVpKjpUaI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عقد مؤتمر طبي موسع للأطباء وطلبة المجموعات الطبية في جامعات ومعاهد كركوك) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عقد مؤتمر طبي موسع للأطباء وطلبة المجموعات الطبية في جامعات ومعاهد كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).