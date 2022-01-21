ما نوع الكمامة التي ينصح بارتدائها وسط انتشار

2022/01/21 | 15:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) إرشادات جديدة الأسبوع الماضي تحثّ على ارتداء كمامات عالية الجودة ومُحكمة بشكل جيّد.إليك إجابات خبيرة في هذا الشأن عن بعض الأسئلة التي قد ترغب بطرحها.

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