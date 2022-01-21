دراسة لمعركة

2022/01/21 | 15:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدرت دراسة جديدة في لبنان، تلحظ الجدل الافتراضي الذي أثارته قضية التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت وشخص المحقق العدلي المكلف بالملف طارق بيطار، على موقع تويتر، من خلال تحليل عينة ضخمة من التغريدات والحسابات، تظهر كيف خيضت واحدة من أعنف معارك التأثير على الرأي العام التي شهدها لبنان في الآونة الأخيرة، ومن شارك بها ومن أي دولة وبأي أساليب وتقنيات.

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