2022/01/21 | 15:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا امام جمعة النجف الاشرف، السيد صدرالدين القبانجي، اليوم الجمعة، الكتل الشيعية الى توحيد كلمتها، مؤكدا انه لاحل افضل من الاتحاد.وقال السيد القبانجي، خلال خطبة الجمعة، وحصلت “الايام نيوز” على نسخة منها، إن “الشعب العراقي ينتظر تشكيل الحكومة والامل الكبير هو توحيد كلمة الشيعة”، مجددا “دعوته للاطار والتيار بالاتحاد وتشكيل الحكومة لتوحيد كلمة […]

ظهرت المقالة السيد القبانجي: لاحل افضل من اتحاد الكتل الشيعية أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد القبانجي: لاحل افضل من اتحاد الكتل الشيعية) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد القبانجي: لاحل افضل من اتحاد الكتل الشيعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).