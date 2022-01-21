الأسدي يدعو لاجراءات عاجلة تتناسب مع حجم كارثة هجوم ديالى

2022/01/21 | 15:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تجمع السند الوطني، احمد الاسدي، اليوم الجمعة، الى اجراءات عاجلة تتناسب مع ما حدث من كارثة في ديالى.وكتب الاسدي على حسابه بتويتر، وتابعته ايرث نيوز، قائلا إن “الاستهداف المتكرر لقطعاتنا الامنية المرابطة في السواتر من قبل عصابات داعش الارهابية يؤشر خللا واضحاً في رصد الزمر الارهابية ويستدعي مزيداً من الجهد والمتابعة واليقظة […]

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