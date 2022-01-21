2022/01/21 | 15:35 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاب صاحب شهادة يبيع المحارم في السوق وينتظر التعيين الذي يبدو بعيد المنال!) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: JxM3wWCFDHA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاب صاحب شهادة يبيع المحارم في السوق وينتظر التعيين الذي يبدو بعيد المنال!) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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