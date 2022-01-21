ضبط مواد ممنوعة من الاستيراد في منفذ الشلامجة

2022/01/21 | 15:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، ضبط شاحنتين ،عبارة عن براد، محملتين بمادة (بيض التفقيس) الممنوع من الاستيراد حسب الرزنامة الزراعية في منفذ الشلامجة الحدودي.وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة /المعلومة/، أن “مديرية منفذ الشلامجة الحدودي تمكنت من ضبط شاحنتين براد خارج الحرم الجمركي مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد”، مشيرة الى أنه “ومن خلال […]

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