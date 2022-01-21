عزم وتقدم يدينان 'هجوم العظيم'

2022/01/21 | 15:45 - المصدر: السومرية نيوز

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دان تحالفا عزم وتقدم، اليوم الجمعة، الهجوم الارهابي الذي تعرض له موقع السرية الأولى – الفوج الأول في الجيش العراقي، ضمن ناحية العظيم.

يتبع..

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