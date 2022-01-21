بعد خرق العظيم.. نائب يطالب بمراجعة شاملة للخطط الأمنية

2022/01/21 | 15:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دان النائب عن تيار الحكمة الوطني علي شداد الفارس، اليوم الجمعة، الهجوم الجبان لفلول داعش الارهابي على مقر سرية للجيش في ناحية العظيم في محافظة ديالى واستشهاد كوكبة من أبطال القوات الأمنية.

وطالب الفارس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، القائد العام للقوات المسلحة والقيادات العسكرية بـ"ضرورة المراجعة الشاملة والسريعة للخطط الأمنية وشن عمليات استباقية ضد أوكار الارهابيين لمنع تكرار مثل هكذا حوادث مفجعة ومؤسفة".

ودعا الى "الثأر لدماء شهدائنا الأبطال بدك فلول داعش ومعالجة الخلايا النائمة وقطع الدعم اللوجستي للارهابيين".وشدد الفارس على "ضرورة إعادة تقييم الخطط وانتشار القوات الأمنية بما يتناسب والتحديات القائمة مع زيادة الحيطة والحذر لمنع تكرار مثل هذه الخروقات التي يذهب ضحيتها دماء غالية من أفراد قواتنا المسلحة".

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