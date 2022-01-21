2022/01/21 | 15:45 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور أولية لأثار الهجوم الارهابي في ديالى - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تنشر السومرية نيوز، صورا اولية لأثار الهجوم الارهابي الذي تعرض له موقع السرية الأولى – الفوج الأول في الجيش العراقي، ضمن ناحية العظيم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور أولية لأثار الهجوم الارهابي في ديالى - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور أولية لأثار الهجوم الارهابي في ديالى - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).