صور أولية لأثار الهجوم الارهابي في ديالى - عاجل

2022/01/21 | 15:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر السومرية نيوز، صورا اولية لأثار الهجوم الارهابي الذي تعرض له موقع السرية الأولى – الفوج الأول في الجيش العراقي، ضمن ناحية العظيم.

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