2022/01/21 | 15:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسول: الكاظمي وجه بتنفيذ عملية امنية كبيرة للقصاص من مرتكبي هجوم ديالى

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