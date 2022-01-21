ريال مدريد يواجه أتلتيك بلباو في ربع نهائي كأس الملك

2022/01/21 | 15:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اسفرت قرعة ربع نهائي كأس ملك اسبانبا التي اجريت ،اليوم الجمعة، عن مواجهة أثلتيك بلباو وريال مدريد الشهر المقبل في ملعب “سان ماميس”.

وتأهل ريال مدريد لربع النهائي بعد تغلبه على إلتشي 2-1 بينما اطاح أثلتيك بلباو ببرشلونة بنتيجة 3-2.

وجاءت باقي المباريات على النحو التالي:

– ريال سوسييداد مع ريال بيتيس

– فالنسيا مع قادش

– رايو فاليكانو مع مايوركا.

ويقام دور ربع النهائي من مباراة واحدة أيام 1 و2 و3 فبراير/شباط المقبل.

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