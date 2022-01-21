وزارة الدفاع تتوعد بالثأر من الارهابيين بأسرع وقت

2022/01/21 | 15:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توعدت وزارة الدفاع العراقية ،اليوم الجمعة، بالثأر من الارهابيين الذين غدروا بضابط وعشرة جنود بالقرب العظيم في محافظة ديالى.

وقالت الوزارة في بيان انه ببالغ الأسى والحزن تلقينا خبر استشهاد ضابط وعشرة جنود من أبطال مقر السرية الأولى في الفوج الأول اللواء الثاني الفرقة الأولى من قبل عصابات داعش الإرهابية بعد مهاجمة مقر السرية التابع للشهداء في محافظة ديالى.

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