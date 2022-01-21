انفجار يستهدف سجنا فيه عناصر

2022/01/21 | 15:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت محطة RT بوقوع انفجار لسيارة مفخخة

استهدف سجن الثانوية الصناعية بمدينة

الحسكة شمال شرق سوريا، الذي يحبس فيه

عناصر أجانب لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضحت نقلاً عن مصدر محلي، أن الانفجار

هز مساء الخ

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