نادي برشلونة يكشف طبيعة إصابة نجمه فاتي

2022/01/21 | 15:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي برشلونة، في بيان عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجمه أنسو فاتي، خلال الخسارة ضد أتلتيك بلباو، أمس الخميس، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.وتعرض فاتي للإصابة في فخذه الأيسر، حيث دخل في الشوط الثاني واضطر للخروج بعد مرور خمس دقائق من الشوط الإضافي الأول.وتوجه فاتي مباشرة إلى […]

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