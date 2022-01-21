المرور تكشف عن رفع ثلاثة مقترحات لمجلس الوزراء تخص استيراد السيارات والدراجات

2022/01/21 | 16:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، تقديمها 3 مقترحات إلى مجلس الوزراء لتخفيف الزخم المروري، من بينها مقترح لإيقاف استيراد الدراجات المدنية لمدة خمس سنوات.وقال مدير المرور العام اللواء طارق إسماعيل الربيعي، إن “جزءاً من المقترحات المرفوعة إلى مجلس الوزراء لتخفيف الزخم المروري، يقضي بتعطيل وإعادة صياغة القرار 215 الذي يقضي بدخول […]

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