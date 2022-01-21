تعرف على تشكيلة منتخبنا الوطني أمام أوغندا

2022/01/21 | 16:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

يخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم، اليوم الجمعة، مباراة ودية ضد منتخب أوغندا.

ويحتضمن ملعب المدينة الدولي المباراة التي ستقام الساعة السادسة من مساء اليوم.

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