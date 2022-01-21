الكاظمي يوجه باجراء تحقيق عاجل بحادث العظيم

2022/01/21 | 16:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجّه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، بإجراء تحقيق عاجل بالحادث الإرهابي في ناحية العظيم بديالى.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الكاظمي وجّه بإجراء تحقيق عاجل بالحادث الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد (11) مقاتلاً بينهم ضابط من السرية الأولى في لواء المشاة الثاني بالفرقة الأولى بالجيش العراقي في منطقة أم الكرامي بناحية العظيم في محافظة ديالى".

وأضاف أن "القائد العام للقوات المسلحة أمر على الالتزام بأعلى درجات التأهب لدحر خطط الجماعات الإرهابية، وتنفيذ عمليات كبيرة في المناطق التي يستخدمها أعضاء تنظيم داعش الإرهابي، وسرعة التحرك لإنزال القصاص العادل بحق الإرهابيين الذين أقدموا على هذا العمل الجبان وملاحقتهم أينما كانوا.

وتابع أن "الكاظمي أكد أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة ستزيد القوات المسلحة إصراراً على ملاحقة جيوب تنظيم داعش الخبيث واجتثاث بقاياه من كل مكان على أرض العراق".

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